Fiscalía se encuentra tras la pista de 300 delincuentes reincidentes

En casi la totalidad de los casos, los reincidentes, además de estar señalados por hurto, tienen antecedentes por lesiones personales y violencia intrafamiliar. Foto: Getty Images( Thot )

La Fiscalía General de la Nación tiene en sus manos un listado en el que se registra a quienes tienen entre 20 y 43 entradas a centros de reclusión y, actualmente, gozan de libertad. Con estas características fueron identificadas 308 personas, que se han convertido en los principales generadores de riesgo para la seguridad ciudadana durante el bimestre diciembre – enero, en las principales ciudades del país.

Los individuos que están en la lista son los más importantes de los 6.979 reincidentes identificados en 2017. De ese total, 825 personas ya fueron judicializadas por la Fiscalía y el 87%, de ellas, está en la cárcel.

La mitad de las órdenes de captura se emite por hurto a personas en todas sus modalidades, con énfasis especial en robo de celulares, seguido por hurto a comercio (35%) y residencias (15%). En casi la totalidad de los casos, los reincidentes, además de estar señalados por hurto, tienen antecedentes por lesiones personales y violencia intrafamiliar.

Del listado hacen parte personas como Carmen Alicia Chavarro, de 40 años de edad, quien es la reina de las reincidencias en Bogotá, con 43 capturas en flagrancia. Esta mujer tiene antecedentes desde 2011, por el robo a grandes superficies. Se logró determinar que hace parte de una organización dedicada a hurtar alimentos en menor cuantía para entregarlos en centros de receptación, que se dedican a revenderlos a bajo costo.

También están los casos de: Diego Veloza, de 38 años de edad, quien delinque desde 2006; y John Alexis Cifuentes, de 30 años, con antecedentes desde 2009. Ambos hacen parte de una banda delincuencial de 39 personas, dedicada al hurto en Bogotá, Soacha y Fusagasugá (Cundinamarca). Los dos se han visto involucrados en 20 de los 42 casos atribuidos a esta organización criminal, que se dedica al hurto a personas utilizando motos y amedrentando a sus víctimas con armas de fuego. Estos delincuentes fueron beneficiarios de medidas de prisión domiciliaria y actualmente son prófugos de la justicia.

Otro de los delincuentes es Carlos Javier Sánchez, de 35 años, quien tiene antecedentes desde 2007. Esta persona ha sido detenida 32 veces por robar celulares en el sistema de transporte masivo Transmilenio, en Bogotá, y tiene registros de hurto en establecimientos de comercio.