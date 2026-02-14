Fiscalía realizará inspecciones para verificar cumplimento de protocolos por el Covid-19

Según Francisco Barbosa, funcionarios públicos podrían incurrir en delitos de prevaricato y omisión de socorro. Foto: Colprensa( Thot )

La W conoció que la Fiscalía realizará inspecciones a todas las entidades públicas y empresas que deben prestar servicios y garantizar el bienestar de la ciudadanía ante el Coronavirus.

Es así como esta y la otra semana, investigadores visitarán supermercados y cadenas de alimentos para revisar un presunto acaparamiento de productos e investigar posibles irregularidades en precios.

Así mismo se visitarán las EPS, entidades prestadoras de salud y de servicios de ambulancias, así como alcaldías y gobernaciones. De hecho, la Fiscalía ya llegó esta semana a la alcaldía de Valledupar en César.

El fiscal general Francisco Barbosa advirtió a Gobernadores, alcaldes y secretarías de salud de todo el país que de no adoptar medidas sanitarias frente al coronavirus podrían incurrir en delitos y serán judicializados.

"La Fiscalía sancionará las conductas que se constituyan en delito... El primer mensaje es para el Gobierno Nacional, esperamos ejecuten con prontitud y eficacia la política pública de salud en Colombia frente a esta epidemia".

Según el jefe del ente acusador, funcionarios públicos podrían incurrir en delitos de prevaricato y omisión de socorro.

El Fiscal General hizo la misma advertencia a los presidentes de las entidades prestadoras de salud.

Barbosa pidió a las autoridades migratorias articularse para identificar a viajeros que estén violando los protocolos por el Coronavirus. El fiscal había anunciado en rueda de prensa que se judicializará a las personas que incumplan con los protocolos y también a quienes acaparen alimentos y productos para la salud.

La Fiscalía trabajará de la mano con la Contraloría General de la Nación para identificar responsabilidades.