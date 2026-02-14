Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 feb 2026 Actualizado 10:40

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WValledupar

Fiscalía realizará inspecciones para verificar cumplimento de protocolos por el Covid-19

Investigadores visitarán supermercados y cadenas de alimentos para revisar un presunto acaparamiento de productos e investigar posibles irregularidades en precios.

Según Francisco Barbosa, funcionarios públicos podrían incurrir en delitos de prevaricato y omisión de socorro. Foto: Colprensa(Thot)

Según Francisco Barbosa, funcionarios públicos podrían incurrir en delitos de prevaricato y omisión de socorro. Foto: Colprensa

Caracol Radio

Valledupar

La W conoció que la Fiscalía realizará inspecciones a todas las entidades públicas y empresas que deben prestar servicios y garantizar el bienestar de la ciudadanía ante el Coronavirus.

Es así como esta y la otra semana, investigadores visitarán supermercados y cadenas de alimentos para revisar un presunto acaparamiento de productos e investigar posibles irregularidades en precios.

Así mismo se visitarán las EPS, entidades prestadoras de salud y de servicios de ambulancias, así como alcaldías y gobernaciones. De hecho, la Fiscalía ya llegó esta semana a la alcaldía de Valledupar en César.

El fiscal general Francisco Barbosa advirtió a Gobernadores, alcaldes y secretarías de salud de todo el país que de no adoptar medidas sanitarias frente al coronavirus podrían incurrir en delitos y serán judicializados.

"La Fiscalía sancionará las conductas que se constituyan en delito... El primer mensaje es para el Gobierno Nacional, esperamos ejecuten con prontitud y eficacia la política pública de salud en Colombia frente a esta epidemia".

Según el jefe del ente acusador, funcionarios públicos podrían incurrir en delitos de prevaricato y omisión de socorro.

El Fiscal General hizo la misma advertencia a los presidentes de las entidades prestadoras de salud.

Barbosa pidió a las autoridades migratorias articularse para identificar a viajeros que estén violando los protocolos por el Coronavirus. El fiscal había anunciado en rueda de prensa que se judicializará a las personas que incumplan con los protocolos y también a quienes acaparen alimentos y productos para la salud.

La Fiscalía trabajará de la mano con la Contraloría General de la Nación para identificar responsabilidades.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir