Fiscalía califica al PAE como "fenómeno criminal"

Esto tras las investigaciones de este fenómeno criminal legado a cabo en los departamentos de La Guajira, Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, Sucre, Chocó, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Amazonas, Santander, Norte de Santander y Bogotá.; departamentos en los que se han reportado los mayores casos de corrupción.

Tan sólo ayer el CTI de la Fiscalía capturó ayer al alcalde de Ciénaga y al secretario de Educación Municipal, por supuestas irregularidades en un contrato del PAE por más de $6 mil millones.