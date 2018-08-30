Fiscalía califica al PAE como "fenómeno criminal"
Así lo aseguró la Fiscalía, que aseguró que el PAE dejó de funcionar en favor de la nutrición de los niños en etapa escolar para convertirse en una mercancía para la corrupción.
Esto tras las investigaciones de este fenómeno criminal legado a cabo en los departamentos de La Guajira, Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, Sucre, Chocó, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Amazonas, Santander, Norte de Santander y Bogotá.; departamentos en los que se han reportado los mayores casos de corrupción.
Tan sólo ayer el CTI de la Fiscalía capturó ayer al alcalde de Ciénaga y al secretario de Educación Municipal, por supuestas irregularidades en un contrato del PAE por más de $6 mil millones.