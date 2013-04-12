Fiscal Montealegre invitó al procurador a debate público sobre la paz

El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, le dijo al procurador Alejandro Ordóñez que hagan un debate público para discutir el marco legal para la paz.



El jefe de la Fiscalía aseguró que respeta las posiciones del procurador sobre el marco legal para la paz.



Montealegre advirtió que "el proceso de paz no se va a pactar sobre la base de la impunidad".





