13 feb 2026 Actualizado 09:24

Festival Iberoamericano de Teatro nombrará contralor para buscar salir de crisis

La Junta directiva también aseguró que mantendrá en su cargo a Ana Marta de Pizarro y aseguró que no han contado con el apoyo del Gobierno Nacional.

Festival Iberoamericano de Teatro. Foto: Colprensa(Thot)

Festival Iberoamericano de Teatro. Foto: Colprensa

Caracol Radio

Tras el anuncio de un millonario por 470 millones de pesos al Festival Iberoamericano de Teatro y al Teatro Nacional, el vicepresidente de la junta, Luis Guillermo Soto, anunció en La W que la junta de ambas entidades nombrará un contralor para superar la grave crisis económica que atraviesan.

También el directivo aseguró que el Festival no ha contado con el apoyo al Gobierno Nacional, que la Ministra de Cultura, Mariana Garcés ha asignado más recursos económicos en otras entidades que en el Festival.

