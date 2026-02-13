Festival Iberoamericano de Teatro nombrará contralor para buscar salir de crisis

Tras el anuncio de un millonario por 470 millones de pesos al Festival Iberoamericano de Teatro y al Teatro Nacional, el vicepresidente de la junta, Luis Guillermo Soto, anunció en La W que la junta de ambas entidades nombrará un contralor para superar la grave crisis económica que atraviesan.

También el directivo aseguró que el Festival no ha contado con el apoyo al Gobierno Nacional, que la Ministra de Cultura, Mariana Garcés ha asignado más recursos económicos en otras entidades que en el Festival.