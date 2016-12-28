Farc niegan denuncias de Gobernador de Antioquia sobre prostitución

Las Farc negaron este miércoles las denuncias hechas por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, sobre un aumento de la prostitución en los puntos de preagrupamiento de la guerrilla.

En un comunicado del Estado Mayor Central, el grupo subversivo indicó que las denuncias "son una afrenta a los hombres y mujeres de nuestra organización y un atentado a la construcción de la paz estable y duradera".

Según las Farc, la ONU está supervisando los puntos de preagrupamiento y los civiles que han llegado hasta los mismos son familiares de los guerrilleros que estuvieron de visita de Navidad. Afirman que confundir estas visitas con "actividades sexuales indebidas, parece ser más propio de esa rancia clase que usufructúa el poder y las riquezas producidas por los pobres de la tierra a los que tanto aborrecen y desprecian".

Además, las Farc expresaron que rechazan "las pretensiones del Gobernador de Antioquia de condenar al ostracismo a las guerrilleras y guerrilleros en proceso de paz y no aceptamos su visita a nuestros campamentos porque solo llevan odio y rencor".