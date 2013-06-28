6AM W6AM W

Familiares de 'Doña Gloria' no saben de ella desde hace 16 días

"Ella nos aseguró que mi mamá le dijo a una conocida que nos dijera que nos va a recordar y querer por siempre, y que le pidiéramos a Dios por ella, aseguró uno de sus hijos.

Foto: El Tiempo

Foto: El Tiempo(Thot)

Gloria Estela Zapata Quiceno, vivía en el barrio Manrique Oriental, nororiente de Medellín, con su compañero sentimental y dos hijos de ella, Daniel Stiven, de 18 años, y Hernán Camilo, de 28.

Hace 16 días salió de su casa y sus familiares no saben de su paradero.

Cuentan algunos habitantes del barrio que doña Gloria y dos de sus hijos salieron de la casa el pasado 12 de junio a la 1:00 a.m.

“Los tres salieron con la ropa que tenían puesta, nada más. Lo único que se llevaron fue el DVD y dijeron que volverían por el TV. Pero hasta el sol de hoy...”, le contó una vecina a Cindy, otra de las hijas de la famosa señora, que no vivía con ella.

"Ella nos aseguró que mi mamá le dijo a una conocida que nos dijera que nos va a recordar y querer por siempre, y que le pidiéramos a Dios por ella”, aseguró.

De acuerdo con la mujer, su madre habría tenido una discusión con su pareja, Javier Bedoya, y por eso habría decidido marcharse con dos hijos.

“Una señora escuchó una vez cuando Javier gritó que ya no los iba a mantener más, que a un monte tendrían que ir a parar”, cuenta la hija de la mujer,

Durante la primera semana, Cindy creyó que su mamá y sus dos hermanos habían viajado a Bogotá o a Cali, donde también tienen familiares, pero en dichas ciudades no aparecieron. Solo hasta este jueves decidieron acudir a las autoridades, pero siguen sin respuestas.

Autor: El Tiempo

