Familiares de 'Doña Gloria' no saben de ella desde hace 16 días

Gloria Estela Zapata Quiceno, vivía en el barrio Manrique Oriental, nororiente de Medellín, con su compañero sentimental y dos hijos de ella, Daniel Stiven, de 18 años, y Hernán Camilo, de 28.



Hace 16 días salió de su casa y sus familiares no saben de su paradero.



Cuentan algunos habitantes del barrio que doña Gloria y dos de sus hijos salieron de la casa el pasado 12 de junio a la 1:00 a.m.



“Los tres salieron con la ropa que tenían puesta, nada más. Lo único que se llevaron fue el DVD y dijeron que volverían por el TV. Pero hasta el sol de hoy...”, le contó una vecina a Cindy, otra de las hijas de la famosa señora, que no vivía con ella.



"Ella nos aseguró que mi mamá le dijo a una conocida que nos dijera que nos va a recordar y querer por siempre, y que le pidiéramos a Dios por ella”, aseguró.



De acuerdo con la mujer, su madre habría tenido una discusión con su pareja, Javier Bedoya, y por eso habría decidido marcharse con dos hijos.



“Una señora escuchó una vez cuando Javier gritó que ya no los iba a mantener más, que a un monte tendrían que ir a parar”, cuenta la hija de la mujer,



Durante la primera semana, Cindy creyó que su mamá y sus dos hermanos habían viajado a Bogotá o a Cali, donde también tienen familiares, pero en dichas ciudades no aparecieron. Solo hasta este jueves decidieron acudir a las autoridades, pero siguen sin respuestas.



Autor: El Tiempo