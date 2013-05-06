Fallo de La Haya no tiene relación con construcción de canal interoceánico: Nicaragua
El embajador de Nicaragua ante la CIJ, Carlos Argüello, dijo que su país siempre ha tenido la idea de construir un canal, pero negó que el fallo esté relacionado con el tema.
El embajador de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Carlos Argüello, dijo en www.wradio.com.co que su país siempre ha tenido la idea de construir un canal interoceánico, pero negó que el fallo que le quitó un porcentaje de mar a Colombia esté relacionado con ese tema.
Argüello aseguró que las declaraciones del exviceministro colombiano, Miguel Ceballos, en el sentido de que Nicaragua habría firmado un contrato con una empresa China para la construcción del canal, son irresponsables.
“Si con esto se está queriendo dar otra versión o crear engaños, se está actuando muy mal”, señaló el diplomático, quien agregó que antes y después del fallo, el Gobierno colombiano siempre ha ocultado la verdad sobre el tema de La Haya y la “sigue ocultando”.
De igual forma, aseguró que no es cierto que la juez china, influenciada por el supuesto canal interoceánico con Nicaragua, haya influenciado en los otros jueces de La Haya para fallar a favor de su país.
“Es inventar cuentos decir que una persona cambió el parecer de los otros jueces, ya ni cuento chino podríamos llamarlo”, sostuvo.
