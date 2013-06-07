Expresidenta de Empresa de Energía rechaza señalamientos en su contra
En un corto comunicado, Mónica De Greiff asegura que las versiones de un supuesto en su contra son falsos.
Igualmente, la funcionaria se declaró dispuesta para aclarar la situación ante las instancias correspondientes.
“Frente a las noticias aparecidas en los medios de comunicación donde un testigo, cuyo nombre no se da, cuestiona y hace falsos señalamientos de mi gestión como presidente de la Empresa de Energía de Bogotá, afirmo de manera categórica que no son ciertos y estoy en total disposición para aclarar cualquier situación en las instancias que correspondan”.
Según versiones de algunos medios, cuando De Greiff era presidenta de la empresa, ella y su esposo, el publicista argentino Miguel Palai, se habrían beneficiado con comisiones de diversos contratos.
Igualmente, señala que la exfuncionaria llegó a tener la confianza de los Moreno por recomendación de la entonces concejal Ángela Benedetti.
