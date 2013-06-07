Expresidenta de Empresa de Energía rechaza señalamientos en su contra

Igualmente, la funcionaria se declaró dispuesta para aclarar la situación ante las instancias correspondientes.



“Frente a las noticias aparecidas en los medios de comunicación donde un testigo, cuyo nombre no se da, cuestiona y hace falsos señalamientos de mi gestión como presidente de la Empresa de Energía de Bogotá, afirmo de manera categórica que no son ciertos y estoy en total disposición para aclarar cualquier situación en las instancias que correspondan”.



Según versiones de algunos medios, cuando De Greiff era presidenta de la empresa, ella y su esposo, el publicista argentino Miguel Palai, se habrían beneficiado con comisiones de diversos contratos.



Igualmente, señala que la exfuncionaria llegó a tener la confianza de los Moreno por recomendación de la entonces concejal Ángela Benedetti.

