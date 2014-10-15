Exministra de Transporte rompe su silencio sobre túneles de La Línea y Sumapaz
A través de Twitter, la actual jefa de la cartera de Comercio Exterior, Cecilia Álvarez, hizo varias aclaraciones sobre los túneles.
Sobre la vía Bogotá - Girardot: tengo que hacer varias precisiones. @NataliaAbello1— Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) October 15, 2014
1 Mientras fui MinTransporte informamos la culminación de obras de doble calzada. La vía no fue recibida ni por mí ni por la @ANI_Colombia— Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) October 15, 2014
2. Fuimos claros en señalar que no se recibía la vía y que el concesionario debía garantizar la calidad.— Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) October 15, 2014
3. Como @MinTransporteCo, advertimos que se requería mantenimiento periódico por el alto nivel de tráfico.— Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) October 15, 2014
4. Derrumbe cerca a Tolemaida tuvo plan de contingencia que no contemplaba intervención fines de semana para minimizar impacto en usuarios.— Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) October 15, 2014
5. En su momento se ordenó a la concesión informar de cada cierre por mantenimiento en los peajes a través de volantes.— Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) October 15, 2014
6. Si hubo cambios al plan de intervención o de información, la @ANI_Colombia podrá explicarles. @German_Vargas— Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) October 15, 2014
7. No se puede culpar a un Gobierno de un derrumbe. Se atendió de forma diligente con un plan revisado y avalado por la interventoria.— Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) October 15, 2014
8. Variante debe habilitarse toda fines de semana. Si hay cambio para modificar la situación, @NataliaAbello1 y @ANI_Colombia deben aclarar.— Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) October 15, 2014
9. En cuanto al túnel de Sumapaz, la reparación de losas es parte del mantenimiento periódico que debe garantizar la concesión.— Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) October 15, 2014
10. En su momento establecimos un plan para que su realización se efectuara después del receso, y antes de la temporada de diciembre.— Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) October 15, 2014
11. Es viable cumplirlo si se inicia rápidamente. Con seguridad la @ANI_Colombia lo vigilará con toda diligencia— Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) October 15, 2014
12. Sobre tema del revestimiento: En su momento interventoría nos informó a través de un concepto técnico que era necesario pero no urgente.— Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) October 15, 2014
13. Ante esto se planeó responsablemente incorporarlo en la próxima concesión, dada inminencia de la terminación de la ACTUAL @RevistaSemana— Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) October 15, 2014
14. Todas estas afirmaciones constan en documentos técnicos de la interventoría o de la @ANI_Colombia. @NataliaAbello1 @RevistaSemana— Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) October 15, 2014
15. Desde que informamos terminación de la vía hemos dicho que debemos aprender de errores que en ella se cometieron desde su adjudicación— Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) October 15, 2014
16. Lo que allí pasó en materia predial, de interventoría, de calidad y con los Nule no se puede repetir. @NataliaAbello1 @RevistaSemana— Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) October 15, 2014
17. Por esto, en los contratos 4G estructuramos con los máximos estándares de calidad, cambiamos la remuneración, a pagos contra entrega.— Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) October 15, 2014
18. Exigimos calidad y niveles de servicio como parte de esa remuneración. @ANI_Colombia. @NataliaAbello1 @RevistaSemana— Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) October 15, 2014
19. Para corregir y mejorar no es necesario tergiversar. Decir que recibí la vía es simplemente faltar a la verdad. @RevistaSemana— Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) October 15, 2014
20. No sólo no se recibió sino que se mantuvieron retenidos los recursos correspondientes a las obras de calidad faltantes. @RevistaSemana— Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) October 15, 2014
21. @ANI_Colombia debe seguir exigiendo el cumplimiento, garantizar la calidad y minimizar el impacto que el mantenimiento causa a usuarios.— Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) October 15, 2014
22. También que podrá informar adecuadamente el porqué de los cambios frente al plan de mantenimiento @NataliaAbello1 @RevistaSemana— Cecilia Álvarez-C (@CeciAlvarezC) October 15, 2014