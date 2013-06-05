Estoy tranquilo por mis actuaciones: Superfinanciero
La decisión de la Procuraduría se da porque, al parecer Gerardo Hernández Correa, no tomó decisiones para evitar lo que estaba ocurriendo en InterBolsa.
El superintendente Financiero, Gerardo Hernández Correa, le dijo a www.wradio.com.co que está “tranquilo” y que entregará explicaciones a la Procuraduría General de la Nación.
“No conozco el pliego de cargos así que no me parece prudente dar declaraciones. Lo hare cuando conozca el fundamento de los pliegos”, señaló el superfinanciero.
Y agregó: “En todo caso puedo volverles a decir que estoy tranquilo con mis actuaciones y que confío en dar todas las explicaciones del caso al señor procurador (Alejandro Ordóñez)”.
El Ministerio Público formuló pliego de cargos al superfinanciero Hernández y a otros funcionarios por las presuntas irregularidades en no denunciar y tomar medidas necesarias para evitar las anomalías registradas en InterBolsa.
