Estamos llamando al diálogo y la concertación entre pilotos y Avianca: Griselda Restrepo

En entrevista con La W, la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, expresó que aunque las negociaciones se mantienen en pie entre la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) y Avianca para encontrar una solución a la huelga adelantada por los pilotos, el paso que se ha mantenido en la mesa de negociación ha sido muy lento.

Por este motivo, el Gobierno exigió a ambas partes que en las siguientes jornadas de trabajo se empiecen a presentar resultados.

Cabe recordar que la huelga ya va a completar una semana y ha ocasionado la cancelación de cientos de vuelos de dicha aerolínea.

Ante esto, la ministra Restrepo aclaró que en el momento no se puede asegurar siempre la presencia del gobierno y la intermediación que este viene realizando en las negociaciones para encontrar una solución. Por ende, manifestó que actualmente ambas partes deben entregar propuestas en el tema económico que muestren de verdad la posibilidad de llegar a un punto de acuerdo.

Sin embargo, Restrepo destacó que en el tema de normas y reglamentación, expuesto en el pliego de peticiones realizado por los pilotos, sí ha existido un avance significativo dentro de las negociaciones.

En cuanto a la legalidad o ilegalidad de la huelga, el Gobierno aclaró que solo un juez de la República podría dar ese veredicto y, por lo tanto, considera que en el momento lo principal es enfocarse en seguir con las negociaciones en firme.

Finalmente, la jefe de la cartera de Trabajo confirmó en La W que Avianca sí podrá traer pilotos fuera de los que ya trabajan con la aerolínea para empezar a movilizar más vuelos de lo que hasta la fecha ha podido realizar. Así, manifestó que las directivas de Avianca ya están trabajando para generar la contratación de nuevos aviadores.