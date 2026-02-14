Estamos esperando una reparación moral de las Farc: excanciller Fernando Araújo

Ante el anuncio revelado en primicia por La W sobre la imputación al secretariado de las Farc relacionada con el caso 01 que investiga los secuestros cometidos por esa guerrilla, quienes padecieron esos crímenes expresaron su expectativa ante la determinación adoptada por la Jurisdicción.

Uno de ellos fue el excanciller Fernando Araújo quien estuvo secuestrado por seis años y se fugó del cautiverio. Araújo manifestó que no busca una reparación económica, en cambio sí que sea moral por el padecimiento que el secuestro generó para él y su familia.

"No estamos buscando ninguna reparación económica pero sí una reparación moral en el sentido que se conozca claramente cuáles fueron las condiciones del secuestro y cuál fue toda la verdad sobre ese proceso", indicó el ex diplomático.

Eso sí, lamenta que los principales perpetradores de su rapto quedaron impunes, haciendo referencia a Manuel Marulanda "Tirofijo", Víctor Suárez conocido como el "Mono Jojoy" e Iván Márquez, prófugo de la justicia. Sobre este último espera que sea capturado y responda en la justicia ordinaria.

El general (r) Luis Mendieta durante su intervención manifestó que no ve aún evidencias de verdad y reparación. Solo un pedido insistente de perdón y olvido que no lo convence.

"...recordemos el caso de Santrich con su quizás, quizás, quizás, o cuando hablaban de reparar con escobas y traperos. Y en estos últimos días sale "Timochenko" al lado de una lancha vieja, como quien dice esta es la reparación que le daremos a las víctimas y allí se sigue ofendiendo la dignidad de las víctimas", expresó.

También intervino Ximena Ochoa, víctima reconocida en la JEP por el caso de secuestro debido a que la guerrilla en 1989 llevó cautiva a su madre. Ochoa manifestó que no ha habido un reconocimiento pleno por parte de las Farc, también que sólo se conocerá si existió justicia o no hasta que se revelen las penas que se aplicarán a cada uno de los excombatientes y digan qué hicieron con el dinero de los secuestros que perpetraron.