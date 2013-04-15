Esta semana se reanudan los diálogos de paz entre Gobierno y Farc

El equipo negociador del Gobierno viajará esta semana a Cuba para retomar los diálogos con la guerrilla de las Farc. Este nuevo ciclo buscará finiquitar la discusión sobre el tema agrario.



Los diálogos se retoman luego de la llegada de nuevos jefes negociadores por parte de la guerrilla de las Farc, entre ellos “Pablo Catatumbo”, del ala militar.



Para el comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, la llegada “Catatumbo los resultados en la mesa de negociación pueden ser más eficaces.



“Nosotros tenemos un acuerdo con las Farc y ellos pueden poner los (negociadores) que quieran. Obviamente mientras más miembros de peso haya, más fuerte va a ser la mesa, mejor los resultados”, señaló Jaramillo.



