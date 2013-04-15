6AM W6AM W

Actualidad

Esta semana se reanudan los diálogos de paz entre Gobierno y Farc

Los diálogos se retoman luego de la llegada de nuevos jefes negociadores por parte de la guerrilla, entre ellos Pablo Catatumbo.

Esta semana se reanudan los diálogos de paz entre Gobierno y Farc

Esta semana se reanudan los diálogos de paz entre Gobierno y Farc(Thot)

El equipo negociador del Gobierno viajará esta semana a Cuba para retomar los diálogos con la guerrilla de las Farc. Este nuevo ciclo buscará finiquitar la discusión sobre el tema agrario.

Los diálogos se retoman luego de la llegada de nuevos jefes negociadores por parte de la guerrilla de las Farc, entre ellos “Pablo Catatumbo”, del ala militar.

Para el comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, la llegada “Catatumbo los resultados en la mesa de negociación pueden ser más eficaces.

“Nosotros tenemos un acuerdo con las Farc y ellos pueden poner los (negociadores) que quieran. Obviamente mientras más miembros de peso haya, más fuerte va a ser la mesa, mejor los resultados”, señaló Jaramillo.

 

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad