Espero que Gustavo Petro no se convierta en un Maduro: Miguel Gómez
El representante Miguel Gómez sostuvo en La W que la Alcaldía de la capital colombiana "no es autoridad electoral" y pidió que dejen a la Registraduría "hacer su trabajo".
Luego de que el secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, asegurara que el 80% de las firmas para revocar al Alcalde no son válidas, el representante Miguel Gómez dijo que no se debe “sembrar un manto de duda” sobre la Registraduría del Estado Civil.
Gómez sostuvo en www.wradio.com.co la Alcaldía de la capital colombiana “no es autoridad electoral” pidió que dejen a la Registraduría “hacer su trabajo”.
“La Alcaldía no es autoridad electoral, quieren tirar un manto de dudo sobre la Registraduría, ponerle presión a la Registraduría, algo que no es ético”, señaló Gómez.
De igual forma, el representante dijo que espera que el Distrito no esté pidiendo las firmas para ver qué personas de la administración local firmaron la revocatoria.
“¿Será que quieren montar una acción de represalia? ¿Por eso habrían pedido las firmas? Espero que Petro no se convierta en un (Nicolás) Maduro”, indicó.
Por su parte, el secretario Guillermo Jaramillo explicó que amparados en la ley se le solicitó a la Registraduria que les “mostraran” las firmas con las que se pretende revocar a Gustavo Petro.
“Estamos haciendo una revisión exhaustivas de las firmas, las estamos revisando con grafólogos (…) con gente experta en el tema para ver qué fue lo que se aportó”, afirmó el funcionario.
Jaramillo también dijo que, de las 40.000 firmas revisadas, encontraron que el 80% no aparecen en el censo electoral, “por eso no se pueden convalidar las firmas”.
