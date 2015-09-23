Entramos en la recta final para alcanzar la paz: Cristo

Cristo señaló que con el acuerdo de Justicia, uno de los más complejos, el proceso entra en una etapa definitiva y de grandes decisiones.



“Es un día muy importante para la paz de Colombia. Entramos en la recta final de pocos meses para llegar a una paz definitiva. Esta es una señal clara de que avanzamos hacia una paz definitiva”, afirmó el ministro de la cartera política.



Cristo expresó que el presidente Juan Manuel Santos y las Farc están ratificando su compromiso de ponerle fin a la guerra.



“Hace un poco menos de tres meses el presiente Juan Manuel Santos le dijo al país que había dos temas fundamentales para evaluar: el cumplimiento del cese unilateral al fuego y que se sentaran las bases de un acuerdo en justicia transicional. Se ha venido cumpliendo el cese al fuego y se avanzó sustancialmente en las bases del acuerdo de justicia”, reiteró Cristo Bustos.



El ministro hizo un llamado al Congreso de la República para que se avance con el proyecto que busca implementar cuanto antes los acuerdos de La Habana.



“El eje central y punto fundamental del acuerdo de paz es la justicia transicional porque de ahí se señalaba si había o no posibilidad de la paz en Colombia. Nos queda pendiente el desarme, la desmovilización y la reinserción de los integrantes de las Farc”, manifestó el ministro del Interior.