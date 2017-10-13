En una carta, Avianca pide a la Acdac que acate fallo que declaró la huelga ilegal. Foto: Colprensa( Thot )

El pasado jueves 12 de octubre, los negociadores de Avianca enviaron una carta dirigida a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) y a su presidente, el capitán Jaime Hernández.

En la misiva, principalmente le piden al sindicato que reconsidere su postura frente a la sentencia que tomó el Tribunal Superior de Bogotá al declarar la huelga que la Acdac realiza desde hace 23 días como ilegal.

Dentro de la carta, Avianca hace un recuento sobre las principales fechas de negociaciones, expresando que para el 11 de septiembre, es decir, nueve días antes de que los aviadores se declararan en huelga, Avianca y pilotos ya estaban teniendo diálogos sobre el pliego de peticiones que los mismos habían hecho.

Sin embargo, esos diálogos finalizaron debido a que el capitán Jaime Hernández fue quien solicitó a la aerolínea que firmara un acta sobre acuerdos no negociados, sin dar opción tampoco a prorrogar el tiempo de negociaciones sobre las cuales, según la empresa, se hicieron hasta 20 propuestas, incluyendo sobre temas económicos.

La carta de Avianca continúa expresando que Acdac fue quien en la segunda mesa de negociaciones, la cual estaba supervisada por el Ministerio del Trabajo, decidió levantarse y declarar el cese de actividades. Estas cuestiones, según Avianca, quedaron registradas en las actas.

Finalmente, el documento termina expresando la preocupación que tiene la empresa ante la negativa de la Acdac de reconocer y acatar el fallo que declara ilegal dicha huelga y pide que de forma breve vuelvan todos los pilotos que participan en ella a sus labores.