Empresa que opera troncal de TransMilenio por la calle 26 está en quiebra

Según el diario El Tiempo, la operación de TransMilenio (TM) por la calle 26 "podría verse afectada por la quiebra económica de uno de sus dos operadores que, tres años después de haber obtenido el contrato, no ha adquirido la flota que demanda el corredor, afronta una multa por incumplimiento y pérdidas cercanas a los 1.400 millones de pesos".



En su página digital, el importante diario señala que el "futuro de Coobus S.A.S. no es claro. Para sobrevivir y comprar 60 buses biarticulados necesita 140.000 millones de pesos, dinero que los bancos nacionales no le prestan por su precaria situación financiera".



"El Tiempo conoció una carta enviada al alcalde Gustavo Petro por la firma Kreston RM S. A., revisores fiscales de Coobus, en la que advierten que la situación de la sociedad 'debilita su adecuado funcionamiento y pone en peligro su continuidad'", asegura el diario.



En dicha comunicación, el pasado 12 de agosto, los auditores agregaron que hay “claros síntomas de ingobernabilidad” y “enfrentamientos” internos. Además, no se cuenta con “información financiera oportuna”.