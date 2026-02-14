Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 feb 2026 Actualizado 10:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Eln no volverá en el plazo pactado en los protocolos

El tiempo era de 15 días a partir del anuncio de la ruptura de la mesa de negociación.

Eln no volverá en el plazo pactado en los protocolos. Foto: Getty Images(Thot)

Eln no volverá en el plazo pactado en los protocolos. Foto: Getty Images

Caracol Radio

El Eln mediante un comunicado anuncia que no volverán en el plazo de los protocolos pactados en abril del 2016 que era de 15 días a partir del anuncio de la ruptura de la mesa de negociación. 

A pesar que han intentado entrar en contacto con el Gobierno no ha sido posible elaborar el plan de retorno de la delegación del ELN. También anuncian que siguen comprometidos con seguir buscando una solución política al conflicto y darle continuidad al proceso de paz. 

También anunciaron que la Delegación de dialogo en cualquier condición y lugar que se encuentren, continuaran exclusivamente dedicados a las tareas de paz, sin involucrarse en otras actividades.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir