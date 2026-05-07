Equipo femenino de la Javeriana busca apoyo para asistir a panamericanos universitarios en Perú

Tras coronarse como subcampeonas nacionales, el equipo de fútbol femenino de la Pontifica Universidad Javeriana clasificó a los Panamericanos Universitarios de Perú que se llevarán a cabo del 20 de julio al 1 de agosto, donde representarán a su institución, pero también a Colombia.

Hoy las jóvenes, haciendo uso de las plataformas digitales y las redes sociales, están haciendo una campaña en búsqueda de apoyo para poder asistir.

Milagros Castillo, estudiante de quinto semestre de Comunicación Social y jugadora de la selección, reveló a 6AM W que su universidad no puede ayudarles.

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“Desde el Centro Javeriano de Formación Deportiva nos dijeron que no habían los recursos para costear ese viaje”, por lo que “dimos soluciones para poder lograr este sueño que fue crear una campaña de comunicaciones”.

Milagros contó que una rifa realizada les permitió recoger 11 millones de pesos, “sin embargo, no hemos recaudado los fondos necesarios y ya se acerca la fecha para hacer el pago”, y es que según mencionó, necesitan 105 millones de pesos para poder viajar.

La joven hizo un llamado a posibles patrocinadores que puedan suministrar cualquier tipo de ayuda que les permita asistir al evento, esto contactándolas a través de su cuenta de Instagram.