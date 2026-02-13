Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:22

Eln dice que secuestro de Salud Hernández no fue premeditado

El Comando Central de ese guerrilla afirmó que son respetuosos de la libertad de prensa.

Salud Hernández. Foto: Agencia EFE(Thot)

Caracol Radio

En su primer pronunciamiento tras la liberación de los periodistas Salud Hernández, Carlos Melo y Diego D'Pablos, el Comando Central del Eln indicó que la retención de los comunicadores no fue premeditada.

Según esta guerrilla, la retención se dio en medio de controles de seguridad que están haciendo en la región del Catatumbo. Incluso, afirmaron que la periodista fue imprudente, dicen, como ella misma lo reconoció.

El Comando Central del Eln aclaró que apenas confirmaron que uno de sus frentes tenía en su poder a Hernández dieron la orden de liberarla inmediatamente,  así como de tratarla bien y garantizar su seguridad.

Sin embargo, afirman que las operaciones militares en la zona atrasaron la liberación por varios días.

El grupo subversivo reiteró que el secuestro de Hernández no fue premeditado y que son respetuosos de la libertad de prensa. Así mismo, aseguró que es necesario un cese al fuego bilateral para el diálogo de paz con el Gobierno Nacional.

Noticias
