Eln condiciona libertad de canadiense a devolución de títulos mineros
La guerrilla del Eln se volvió a referir a la libertad del geólogo canadiense Jernoc Wobert, secuestrado desde el 18 de enero de 2013.
A través de un comunicado, la segunda guerrilla más grande de Colombia dice que para liberar al extranjero la minera Braewal Mining Corporation debe devolver “4 Títulos Mineros, que despojó a las comunidades de esa zona de la Serranía de San Lucas”.
“Si al gobierno le preocupara lograr un desenlace incruento de esta retención, debería agilizar la devolución de estos Títulos a sus legítimos dueños, que son los mineros tradicionales de esa zona”, señala el texto.
El comunicado está fechado en mayo de 2013 .
