Eln condiciona libertad de canadiense a devolución de títulos mineros

A través de un comunicado, la segunda guerrilla más grande de Colombia dice que para liberar al extranjero la minera Braewal Mining Corporation debe devolver “4 Títulos Mineros, que despojó a las comunidades de esa zona de la Serranía de San Lucas”.



“Si al gobierno le preocupara lograr un desenlace incruento de esta retención, debería agilizar la devolución de estos Títulos a sus legítimos dueños, que son los mineros tradicionales de esa zona”, señala el texto.



El comunicado está fechado en mayo de 2013 .