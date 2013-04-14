Elecciones en el Huila: Inicia la puja entre Carlos Mauricio Iriarte y el voto en blanco
Un parte de normalidad dan las autoridades en el inicio de los comicios atípicos en el departamento del sur del país, que pueden definir el sucesor de Cielo González.
Desde las 8 de la mañana de este domingo, los huilenses han podido acudir a las urnas para elegir al sucesor de la destituida gobernadora Cielo González Villa.
Las elecciones atípicas en el Huila enfrentan al candidato Carlos Mauricio Iriarte y al Voto en blanco en una puja poco común.
Iriarte es el único candidato es apoyado por los movimientos de la Unidad Nacional, parlamentarios y políticos tradicionales; mientras que su rival electoral, es impulsado por distintas organizaciones sociales y políticas, el Polo Democrático y según algunas versiones, por la sancionada exgobernadora.
A pesar de las restricciones a la publicidad en espacios públicos, algunas iglesias en el Huila amanecieron con afiches que llaman a apoyar el voto en blanco.
El registrador delegado para el Huila, Fernando Heredia, afirmó en www.wradio.com.co que los comicios empezaron con normalidad y que sobre las 16:00 horas serán cerradas las mesas de votación, por lo que pidió a los ciudadanos acudir temprano a las urnas.
De llegar a ganar el voto en blanco, en diez días tendrán que inscribirse nuevos candidatos y en los siguientes treinta días deberán repetirse las elecciones. Además, Carlos Mauricio Iriarte no podría volverse a postular.
Las elecciones atípicas en el Huila enfrentan al candidato Carlos Mauricio Iriarte y al Voto en blanco en una puja poco común.
Iriarte es el único candidato es apoyado por los movimientos de la Unidad Nacional, parlamentarios y políticos tradicionales; mientras que su rival electoral, es impulsado por distintas organizaciones sociales y políticas, el Polo Democrático y según algunas versiones, por la sancionada exgobernadora.
A pesar de las restricciones a la publicidad en espacios públicos, algunas iglesias en el Huila amanecieron con afiches que llaman a apoyar el voto en blanco.
El registrador delegado para el Huila, Fernando Heredia, afirmó en www.wradio.com.co que los comicios empezaron con normalidad y que sobre las 16:00 horas serán cerradas las mesas de votación, por lo que pidió a los ciudadanos acudir temprano a las urnas.
De llegar a ganar el voto en blanco, en diez días tendrán que inscribirse nuevos candidatos y en los siguientes treinta días deberán repetirse las elecciones. Además, Carlos Mauricio Iriarte no podría volverse a postular.