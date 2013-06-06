El sistema de salud no se va a 'capreconizar': Ministro de Salud
El ministro Alejandro Gaviria explicó en La W que las EPS, según lo contemplado en la reforma estatutaria, no sobreviven y se transforman en algo distinto.
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, explicó en www.wradio.com.co que las EPS, según lo contemplado en la reforma estatutaria, no sobreviven y se transforman en algo distinto.
Gaviria dijo que esa ley estatutaria que aprobaron las comisiones primeras de Senado y Cámara, trata de fijar principios básicos, es decir, crear el “núcleo esencial del derecho” a la salud y sobre “qué es lo que va cubrir el Estado”.
La ley se pregunta qué pasará con los determinantes sociales de las enfermedades, que son el agua no potable, alcantarillado, entre otros, en conclusión conocer los “derechos, responsabilidades del estado y ciudadanos”.
Sobre los administradores o gestores del sistema, el ministro sostuvo que el Senado “quiso que fueran públicos y la Cámara que fueran mixtos”. Al final se determinó, por mayoría, que no serán eminentemente públicos porque esto haría que el sistema se pueda “capreconizar”.
“No será una gran EPS pública, no tendrá regionales (…) será una entidad más técnica, una gran tesorería del sistema. Allí estará la Superintendencia de Salud, estará en consejo directivo”, señaló.
Gaviria dijo que esa ley estatutaria que aprobaron las comisiones primeras de Senado y Cámara, trata de fijar principios básicos, es decir, crear el “núcleo esencial del derecho” a la salud y sobre “qué es lo que va cubrir el Estado”.
La ley se pregunta qué pasará con los determinantes sociales de las enfermedades, que son el agua no potable, alcantarillado, entre otros, en conclusión conocer los “derechos, responsabilidades del estado y ciudadanos”.
Sobre los administradores o gestores del sistema, el ministro sostuvo que el Senado “quiso que fueran públicos y la Cámara que fueran mixtos”. Al final se determinó, por mayoría, que no serán eminentemente públicos porque esto haría que el sistema se pueda “capreconizar”.
“No será una gran EPS pública, no tendrá regionales (…) será una entidad más técnica, una gran tesorería del sistema. Allí estará la Superintendencia de Salud, estará en consejo directivo”, señaló.