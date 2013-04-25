El debate de fondo es garantizar los derechos de las minorías sexuales: Mininterior
El debate de fondo no era ponerle un rotulo sino garantizar los derechos y absolutos de la minorías sexuales, en eso estamos y vamos a intervenir, señaló Fernando Carrillo.
El ministro del Interior, Fernando Carrillo, dijo en www.wradio.com.co que lo que viene ahora, luego de que el Congreso no le diera vía libre al matrimonio igualitario, es “consolidar los derechos de las minorías” en Colombia.
“El debate de fondo no era ponerle un rotulo sino garantizar los derechos y absolutos de la minorías sexuales en Colombia, en eso estamos y vamos a intervenir”, señaló el ministro.
Indicó que los cambios culturales son complejos, y que en el desarrollo de los derechos civiles la sociedad va con calma. “Lograremos avanzar en la consolidación de los derechos”.
Además, aclaró que el Gobierno no estuvo presente en el debate sobre el matrimonio igualitario en el Congreso porque el “tema del Estado Civil, según la Corte, es del poder legislativo”.
