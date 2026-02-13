Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:21

El 9 de junio comienzan votaciones para fiscal general

Será luego de la audiencia pública televisada con los candidatos a fiscal general de la Nación.

Terna fiscal. Foto: Colprensa(Thot)

Caracol Radio

El jueves 9 de junio la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia iniciará las votaciones para elegir al próximo Fiscal General de la Nación, luego de la audiencia pública televisada en la que se escuchará a los candidatos Néstor Humberto Martínez, Mónica Cifuentes y Yesid Reyes.

Ese día se ausentará el presidente de la Sala Laboral de la Corte, Jorge Luis Quiroz Alemán, pues se encuentra en Ginebra, Suiza, en la asamblea anual de la Organización Mundial del Trabajo.

Pero ello no afectará el ritmo de dicha elección, que requiere como mínimo de 16 votos, y se encontrarían 22 magistrados. Asistir a Ginebra es obligatorio pues lo que allí se decida debe incorporarse a la jurisprudencia de la Sala Laboral.

