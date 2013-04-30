Ejército desmiente a Francisco Santos y a las Farc sobre supuesta muerte de 33 soldados
El general Jorge Jerez, aclaró en La W que el 16 de abril de 2013 se presentó un fuerte enfrentamiento con las Farc en la que no se reportaron víctimas por parte de las tropas.
“El 16 de abril de 2013 se presentó un combate muy fuerte, hasta hubo apoyo de la Fuerza Aérea. Se logró dar de baja al cuarto cabecilla de la estructura Miller Perdomo (…) las Fuerza de la Tarea Apolo salió sin novedad”, indicó el general.
Sostuvo que los combates se presentaron en Aguaclara, zona rural de Buenos Aires (Cauca). “No hubo ningunos 30 muertos, sí combates muy fuertes por más de 20 horas. Las tropas no reportaron novedad”, insistió.
El exvicepresidente de la República, Francisco Santos, había publicado en su cuenta de Twitter los siguientes trinos: ““Me llega esta información y espero no sea verdad. Emboscada a dos grupos especiales destacados brigada móvil 27. En Puente Lata, Putumayo” (…) “Hechos ocurridos el día 12 04 2013. Caídos 01 ct. 01 sv. 01cp. 04 cs y 26 slp. Los cuerpos se entregan a las familias en ciudades de origen”.
Ante esto, el general Jerez afirmó: "No quiero controvertir la información de una persona en particular, pero yo como líder de la tropa digo que no hubo ningunos 30 muertos".
