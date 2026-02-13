Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:21

Dólar vuelve a superar la barrera de los $3.100

La divisa sube $30 con respecto a la Tasa Representativa del Mercado que para este miércoles se ubica en $3.089.

El dólar vuelve a estar por debajo de los 3.000 pesos. Foto: Associated Press - AP(Thot)

El precio promedio del dólar se ubica en la mañana de este miércoles primero de junio en $3.119.

Sin embargo, la moneda norteamericana alcanzó un precio máximo de $3.124 y un mínimo de $3.104.

Según el analista de Fénix Valores, Orlando Santiago, el fuerte repunte del dólar se debe en primer lugar a que el pasado viernes el Banco de la República decidió eliminar las subastas para no seguir sacrificando reservas internacionales. 

"En segunda medida, desde el martes 31 de mayo, se ha observado una corrección en los precios del petróleo que lo tienen empezaron a bajar", aseguró Santiago.

Las cotizaciones del crudo caen 2.38% para la referencia WTI hasta US$ 47.93 por barril y en el caso del petróleo Brent se ubica en US$ 48.75, bajando 2.29%.

Además las expectativas por la subida de tasas por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos incluye la revaluación de dólar frente a todas las monedas del mundo

