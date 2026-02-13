Dólar rompió el piso de los 2.900 pesos

Dólar . Foto: Associated Press - AP( Thot )

El dólar volvió a los terrenos de los 2.800 pesos, tras el fuerte repunte que han registrado recientemente las cotizaciones del petróleo.

En la jornada de este miércoles la moneda norteamericana alcanzó un precio promedio de $2.897.

Durante la mañana, alcanzó a tocar un pico de 2.913 pesos, pero su valor mínimo fue 2.885 pesos.

El comportamiento del dólar está directamente relacionado con el petróleo que volvió a superará la barrera de 50 dólares.

Para la referencia de crudo WTI, la cotización durante la mañana de este miércoles fue de US$ 50.87, subiendo más de 1%.

Por su parte, el barril de petróleo Brent tuvo un precio de referencia de US$ 52.10, obteniendo un alza del 1.13%.