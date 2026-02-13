Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 09:20

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Dólar rompió el piso de los 2.900 pesos

La divisa cayó 53 pesos con respecto a la Tasa Representativa del Mercado que este miércoles se ubicó en $2.950.

Dólar . Foto: Associated Press - AP(Thot)

Dólar . Foto: Associated Press - AP

Caracol Radio

El dólar volvió a los terrenos de los 2.800 pesos, tras el fuerte repunte que han registrado recientemente las cotizaciones del petróleo. 

En la jornada de este miércoles la  moneda norteamericana alcanzó un precio promedio de $2.897. 

Durante la mañana, alcanzó a tocar un pico de 2.913 pesos, pero su valor mínimo fue 2.885 pesos. 

El comportamiento del dólar está directamente relacionado con el petróleo que volvió a superará la barrera de 50 dólares. 

Para la referencia de crudo WTI, la cotización durante la mañana de este miércoles fue de US$ 50.87, subiendo más de 1%. 

Por su parte, el barril de petróleo Brent tuvo un precio de referencia de US$ 52.10, obteniendo un alza del 1.13%. 

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir