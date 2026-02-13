DNP pone la lupa en 144 proyectos que están en riesgo de convertirse en elefantes blancos

El director del DNP, Simón Gaviria, explicó que las deficiencias de los proyectos se deben a retrasos, malos diseños y malas interventorías y supervisiones.

Los 144 proyectos están avaluados en 1,2 billones de pesos, de los cuales el 69% corresponden a recursos de regalías y el 31% a otras fuentes.

El reporte del DNP mostró que la región Caribe tiene el mayor número de obras en estado crítico, con 58 casos, es decir, 40% del total.

Gaviria entregó algunos ejemplos de las obras que están en vigilancia especial como lo es en el Magdalena la vía de la Prosperidad la cual tiene un presupuesto de $466.000 millones para 52 kilómetros y en la actualidad los recursos alcanzan para 28 km.

Así mismo, mencionó el proyecto de carneros en Córdoba, el cual tiene como objetivo mitigar efectos del TLC con Estados Unidos y según el funcionario no tiene un solo beneficiario para recibir los animales.

El director advirtió que los alcaldes y gobernadores que tienen proyectos en estado crítico deben toman los correctivos necesarios para evitar suspensión en los giros de regalías e investigaciones ante la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría.