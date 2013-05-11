Distrito prohíbe circulación de motocicletas con parrillero por Día de la Madre( Thot )

La Secretaría de Gobierno anunció medidas especiales que la

Administración Distrital ha tomado con miras a disminuir la accidentalidad, la violencia y los homicidios

durante el este fin de semana con motivo de la celebración del

Día de la Madre

.









Por medio del Decreto 199 del 10 de mayo de 2013,

la Alcaldía de Bogotá dispuso las medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo de las celebraciones del Día de las Madres.







El decreto “por el cual se adoptan las medidas de policía, necesarias para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y las libertades públicas en Bogotá D.C., con ocasión de las actividades de celebración del día de las madres 11, 12 y 13 de mayo” establece restringir, en toda la ciudad, la circulación de motocicletas con parrillero o acompañante, desde las 18:00 del día sábado 11 de mayo, hasta las 24:00 del día lunes 13 de mayo.









El Decreto establece que será la Policía Metropolitana de Bogotá la autoridad encargada de velar por el cumplimiento de la presente disposición.







