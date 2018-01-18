Diseñador del puente de Chirajara tuvo problemas con otro proyecto en Santander

El accidente ocurrió en el sector conocido como Chirajara, una zona muy montañosa donde se construye la doble calzada de la carretera Bogotá-Villavicencio. Foto: Colprensa( Thot )

W Radio conoció que el puente que se derrumbó en vía Bogotá – Villavicencio fue diseñado por el ingeniero diseñador Héctor Urrego Giraldo, quien a su vez es el gerente de la empresa Área Ingenieros Consultores S.A.S.

(Le puede interesar: Procuraduría anuncia indagación por desplome del puente Chirajara)

Según conoció este medio, esta misma persona estuvo a cargo del diseño de otro puente en Colombia que en este momento está en construcción. Se trata del puente Hisgaura en Santander en la vía Curos – Málaga y que, hasta el momento, es el puente más alto que se construye en el país.

Esta estructura tiene 147 metros de altura y 580 metros de largo, con un valor estimado de 100.000 millones de pesos y es construido por la española Sacyr.

Sin embargo, es necesario resaltar que en el puente de Santander, que es mucho más grande al que se derrumbó en Chirajara, no fue aceptado por la interventoría al momento de presentar el diseño para empezar a ser construido.

(Lea también: Fasecolda confirmó que Coviandes contaba con todos sus seguros al día)

De esta manera, se ordenó realizar nuevos estudios y un nuevo diseño, ya que no se encontraron de acuerdo con el diseño inicialmente presentado por el ingeniero Urrego y cambiándole el esquema de luces, pilones y cimentación. Este proceso estuvo a cargo de la empresa Pedelta.

Aunque esto no significa que haya habido fallas en el puente de Chirajara por su diseño, sí enciende alarmas respecto a los diseños de estas megaestructuras que se están construyendo en distintas zonas del país. Lo anterior recordando que una de las hipótesis sobre la caída del puente que conduce de Bogotá a Villavicencio está ligada con el diseño utilizado, aunque estos hechos se encuentran en investigación.

El accidente ocurrió el pasado lunes 15 de enero en el sector conocido como Chirajara, una zona muy montañosa donde se construye la doble calzada de la carretera Bogotá–Villavicencio, que a lo largo de sus 120 kilómetros incluye decenas de viaductos y túneles para salvar la complicada orografía de la zona. El incidente dejó nueve personas muertas.

El contacto de W Radio con el diseñador Héctor Urrego Giraldo hasta el momento no ha sido posible.