Directivos de Avianca están divididos frente a actitud de no dialogar de Efromovich: Acdac

Este martes 24 de octubre, el presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), el capitán Jaime Hernández, entregó declaraciones luego de que Avianca no se presentara a la reunión de concertación a la que fue convocada por parte del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo.

Hernández expresó que ante esto, distintos altos cargos de la empresa lo llamaron para ofrecerle disculpas tras la ausencia de Germán Efromovich, máximo accionista de la aerolínea. Para el timonel de la Asociación, esto es un claro indicio de que las directivas de Avianca se empiezan a dividir por la negativa de la empresa de volver a sentarse a dialogar con los pilotos sindicalizados.

De igual forma, el sindicato rechazó la manera en que Avianca le hizo saber a la ministra del Trabajo, Griselda Restrepo, que no debía intentar nuevos acercamientos a través de mesas de diálogos o concertación distintos a los que se puedan realizar en el Tribunal de Arbitramento convocado por el Gobierno.

Ante ese escenario, la Acdac manifestó que siguen sin reconocer dicho tribunal, estimando que su convocatoria fue ilegal, evitando encontrar soluciones a una huelga que este miércoles 25 de octubre ya completa 36 días.