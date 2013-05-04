Desmantelada organización dedicada al hurto de celulares de alta gama en Bogotá

La Dijín desarticuló una organización delincuencial conformada por siete personas e incautó de 247 celulares de alta gama hurtados, 15 tarjetas electrónicas y 67 simcards.



Estos elementos le permitirán a la Fiscalía imputar además de receptación, el delito de manipulación de equipos terminales móviles, conducta sancionada con penas de seis a ocho años de presión de acuerdo con la ley 1453 de 2011.



También se pudo establecer que las personas capturadas disponían de una bodega ubicada en la calle 13 No. 15 -61, lugar que era utilizado por los miembros de la organización delincuencial debido al alto flujo comercial, para la compra y almacenamiento de celulares hurtados.



De acuerdo con la investigación, los teléfonos hurtados eran entregados por los delincuentes a expertos en la manipulación, quienes se encargaban de borrar los stickers de seguridad y la información, para adulterar el sistema físico y cambiar la identidad del móvil con el fin de evadir la acción de las autoridades.



Igualmente, eran empleados para extraer piezas que servían como repuesto para otros equipos y de esta forma volver a comercializarlos.

