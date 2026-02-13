Designan nueva directora encargada en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Después de todos los rumores que se venían generando acerca de quién iba a dirigir la autoridad nacional de licencias ambientales, dos cosas son seguras: que Roberto Suárez, nombrado por el ministro Murillo por resolución del 16 de mayo del 2016 como el nuevo director no lo será y que ahora será la señora Claudia González Hernández, actual subdirectora de permisos y trámites de la Anla, la nueva directora encargada de esta entidad.

Este nombramiento temporal se da mientras el Gobierno decide quién será el nuevo director en propiedad de la autoridad, es decir, si nombran a alguien nuevo o vuelve el señor Fernando Iregui.

Considerando que la misma resolución que nombraba al señor Suárez como nuevo director de la institución le aceptaba la renuncia al señor Iregui a partir del 13 de junio, el ministro debía solucionar con urgencia quién iba a ocupar la dirección después de la fecha notificada en la resolución.