Desde el 29 de abril, Avianca, Easyfly y Saténa cambian de terminales en

La Agencia Nacional de Infraestructura y Opain concesionario de Odinsa, confirmaron que el próximo 29 de abril en horas de la madrugada se dará inicio a la operación nacional de Avianca en la terminal T1 y el de las aerolíneas Easyfly y Satena en el puente aéreo T2, procesos que están dentro del plan de cambio de operación.

Según Opain, el cambio se realiza con la intención de mejorar la calidad de los servicios para los usuarios de la terminal aérea de Bogotá y por ende en otras palabras, desde finales de abril todos los usuarios del Aeropuerto El Dorado deberán tener claro que Avianca se encontrará con su operación domestica al espigón sur de la Terminal 1 del Dorado, mientras que por su parte, lo que son Easfly y Satena pasarán a estar en el Puente Aéreo.

Dentro de sus declaraciones, Opain, aseguro que el proceso de cambio de operación estará bajo un estricto monitoreo para evitar que se generen impactos negativos en el funcionamiento de las aerolíneas al igual que del aeropuerto, Álvaro Gonzales, Gerente de Opain, aseguro que este proceso no tiene ningún costo operacional.