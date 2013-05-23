Denuncian que 45 soldados llevan ocho días sin recibir comida
El militar del Batallón Boyacá, denunció en La W que llevan ocho días en el departamento de Nariño sin recibir provisiones de alimento.
En diálogo con www.wradio.com.co el soldado Alejandro Parra, del batallón Boyacá, denunció que llevan ocho días sin recibir abastecimiento de comida y adicionalmente “no hay aeronaves" que transporten los alimentos.
Manifestó que la situación que viven los 45 militares en el departamento de Nariño ha sido reiterativa y el "hambre" por la falta de suministros "es continua". Denunció que es un acto "injusto" con la tropa.
Además, sostuvo que están desconectados del comando y no saben nada de lo que está pasando porque “al superior de nosotros tampoco le dicen nada”, agregó el soldado.
