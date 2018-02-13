Dejan en firme el fallo que declaró ilegal la huelga de pilotos de Avianca

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el fallo que declaró ilegal el paro que adelantaron los pilotos de Acdac vinculados a Avianca. Foto: Getty Images( Thot )

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el fallo que declaró ilegal el paro que adelantaron los pilotos de Acdac vinculados a Avianca a finales de 2017 y que duró 54 días. Así lo estableció luego de rechazar las solicitudes de nulidad, de aclaración y de adición que fueron presentadas por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac).

La Corte determinó que el paro era ilegal toda vez que determinó que, para adoptar la disposición de la huelga, los trabajadores debían seguir las reglas de mayorías establecidas en el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo.

Según esta normativa, la decisión de adoptar el paro debe obtenerse “(…) mediante votación secreta, personal e indelegable, por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores”.

En este caso, por tratarse de un sindicato de industria y con carácter minoritario en el ámbito de la empresa, la decisión le correspondía a la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa y no exclusivamente a los afiliados de la organización sindical.

De esta manera, la Corte verificó que de un total de más de 8.000 trabajadores, tan solo 699 habían votado a favor de la huelga. Por este motivo, la decisión no había sido adoptada con las mayorías legalmente exigidas.