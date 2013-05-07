Defensoría solicita brindar protección urgente a periodistas amenazados

La Defensoría del Pueblo le solicitó a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional tomar medidas extraordinarias que permitan salvaguardar la vida e integridad de 8 periodistas que trabajan en Valledupar.



En reunión con la regional Cesar de la entidad, manifestaron haber publicado trabajos periodísticos relacionados con los procesos de restitución de tierras en ese departamento.



Según el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, estas amenazas son preocupantes toda vez que se suman a las que han recibido líderes de comunidades reclamantes de tierras en esa y otras regiones del país, justo en momentos en que Colombia inicia un proceso que busca saldar la deuda histórica que tiene con las víctimas del conflicto interno.



“Desde la Defensoría del Pueblo rechazamos todas las acciones que atentan no solo contra la libertad de prensa sino contra el esfuerzo de quienes vienen contribuyendo con la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, agregó.

