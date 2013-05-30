6AM W6AM W

Decisión de la OCDE es celebrada por el Consejo Gremial Nacional

Para el sector empresarial colombiano, el inicio del proceso de adhesión a la OCDE representa una oportunidad de afianzar el rol del país en el escenario internacional.

Foto: Eltiempo.com

Por seleccionar a Colombia para iniciar conversaciones de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Consejo Gremial Nacional celebró esta decisión.

Asuntos como el régimen de inversiones, la estabilidad fiscal, los temas ambientales, la mejora de los procesos estadísticos y gobernabilidad, entre otros, son determinantes para el crecimiento y desarrollo del sector empresarial.

Según un comunicado realizado por el Consejo Gremial Nacional, para el sector empresarial colombiano, el inicio del proceso de adhesión a la OCDE representa una oportunidad de afianzar el rol del país en el escenario internacional y de adoptar mejores políticas públicas en beneficio de todos los colombianos.

Rafael Mejía López, presidente del Consejo Gremial Nacional, afirmó que “el Gobierno colombiano tiene el reto y la responsabilidad de establecer una hoja de ruta con miras al futuro y el crecimiento del país, teniendo en cuenta los aportes que los diferentes sectores empresariales han hecho en este proceso y en permanente diálogo con los mismos”.

 

