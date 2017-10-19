Cut convoca a actores sindicales a reunirse este viernes en respaldo a huelga de la Acdac

La Central Unitaria de Trabajadores (Cut) convocó a los sindicatos, organizaciones sociales, políticas y a la comunidad en general, a una reunión en todos los aeropuertos del país este viernes 20 de octubre a las 4 de la tarde, para reivindicar el derecho a la huelga de los trabajadores colombianos apoyando en especial a los pilotos colombianos afiliados a la Acdac y su huelga.

La Centra Unitaria de trabajadores invitó a Avianca y al Gobierno a darle una pronta salida a los aviadores sindicalizados que han planteado en diversas oportunidades reintegrarse a las labores de manera inmediata, así como participar de un tribunal de arbitramento, siempre y cuando no haya represalias por parte de la empresa.

Finalmente, la Cut rechazó la actitud agresiva que ha mantenido el socio mayoritario de Avianca, Germán Efromovich, y su administración durante este conflicto. En primer lugar al levantarse de la mesa, negarse a negociar, hacer declaraciones irresponsables en contra de los trabajadores de su aerolínea, amenazas e intimidación con una presunta ilegalidad de la huelga, el desplante a la invitación hecha por el Congreso de la República que ha buscado mediar en el conflicto y el arbitrario despido de 8 pilotos.