6AM W6AM W

Actualidad

Cut convoca a actores sindicales a reunirse este viernes en respaldo a huelga de la Acdac

La Central Unitaria de Trabajadores rechazó una vez más la actitud que directivas de Avianca han venido teniendo frente a la posibilidad de abrir diálogos con la Acdac.

Cut convoca a actores sindicales a reunirse este viernes en respaldo a huelga de la Acdac. Foto: Colprensa

Cut convoca a actores sindicales a reunirse este viernes en respaldo a huelga de la Acdac. Foto: Colprensa(Thot)

La Central Unitaria de Trabajadores (Cut) convocó a los sindicatos, organizaciones sociales, políticas y a la comunidad en general, a una reunión en todos los aeropuertos del país este viernes 20 de octubre a las 4 de la tarde, para reivindicar el derecho a la huelga de los trabajadores colombianos apoyando en especial a los pilotos colombianos afiliados a la Acdac y su huelga.

La Centra Unitaria de trabajadores invitó a Avianca y al Gobierno a darle una pronta salida a los aviadores sindicalizados que han planteado en diversas oportunidades reintegrarse a las labores de manera inmediata, así como participar  de un tribunal de arbitramento, siempre y cuando no haya represalias por parte de la empresa.

Finalmente, la Cut rechazó la actitud agresiva que ha mantenido el socio mayoritario de Avianca, Germán Efromovich, y su administración durante este conflicto. En primer lugar al levantarse de la mesa, negarse a negociar, hacer declaraciones irresponsables en contra de los trabajadores de su aerolínea, amenazas e intimidación con una presunta ilegalidad de la huelga, el desplante a la invitación hecha por el Congreso de la República que ha buscado mediar en el conflicto y el arbitrario despido de 8 pilotos.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad