Corte Suprema aplaza la elección del Fiscal General

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia concluyó este jueves las primeras votaciones para elegir al nuevo fiscal general de la Nación y el exministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, lleva la delantera, pues la máxima votación que obtuvo fue de 13 votos.

La máxima votación que obtuvieron la ex asesora del proceso de paz, Mónica Cifuentes, y el exministro de Justicia, Yesid Reyes, fue de 8 votos. Para que exista 'humo blanco' en esta elección se necesitan al menos 16 votos de los 23 magistrados que integran la Sala Plena.

El pleno de la Corporación determinó que en 15 días continuarán con las votaciones, programadas para la Sala Plena del próximo 23 de junio.

“Hicimos dos rondas completas, cada ronda implica cuatro vueltas, no hubo una votación mayoritaria por ninguno. Hubo votaciones un poco más altas para unos y para otros, dependiendo de la ronda, pero les podemos decir que en términos generales fue un buen ejercicio, que nos hace prever, que es posible que el 23 de junio continuemos”, indicó la presidenta de la Corte, Margarita Cabello, al explicar cómo es la dinámica de las rondas de votación.

¿Cómo fue la elección?

El reglamento de la Corte Suprema establece que se vota en rondas en las que la primera votación se hace con los tres candidatos. La segunda votación por los dos que obtengan mayor puntaje, y en la tercera se vota individualmente entre los dos candidatos de mayor puntuación.

