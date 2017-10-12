Corte Suprema admite proceso para determinar si huelga de Acdac es ilegal

El proceso de calificación de huelga de los pilotos de Avianca quedó en manos del magistrado Rigoberto Echeverry de la sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien estudiará el caso y determinará si le da la razón a los pilotos o al Tribunal Superior de Bogotá que declaró ilegal la huelga.

Le puede interesar: Por segunda vez se selecciona árbitro para representar a Acdac en tribunal de arbitramento.



El magistrado explicó los términos del proceso y lo que viene en la Corte, "estos procesos especiales generalmente se demoran varios meses, y dado el interés general, se va a llevar a sala la próxima semana para ver la posibilidad de darle prelación al caso".

Lea también: No existe posibilidad de conformar un nuevo Tribunal de Arbitramento: Griselda Restrepo.



Así las cosas, el conflicto entre Avianca y los pilotos sindicalizados podría tardar hasta dos meses, debido a que la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) presentó un recurso al Tribunal y envió el caso a la Corte Suprema.