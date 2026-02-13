Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:19

Corte ordena garantizar ventilación en cárceles del país

El Inpec deberá adoptar medidas urgentes ante las altas temperaturas que se presentan en algunos departamentos.

Imagen de referencia. Foto: Colprensa(Thot)

Imagen de referencia. Foto: Colprensa

Caracol Radio

La Corte Constitucional le ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- que adopte medidas urgentes para garantizar la ventilación en las cárceles del país, teniendo en cuenta las altas temperaturas que se presentan en algunos departamentos.

“Todas las celdas deben contar con suficiente luz natural o artificial, ventilación y adecuadas condiciones de higiene” advirtió la Corte.

El pronunciamiento lo hizo al fallar una tutela en la que un grupo de reclusos de la cárcel de Acacías, Meta, solicitaba que les instalaran ventiladores, argumentando que soportan entre 26 y 30 grados de temperatura.

