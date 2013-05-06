6AM W6AM W

Actualidad

Corte Constitucional 'tumbará' las pensiones millonarias

La W pudo establecer que la ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt, que pretende revocar el régimen pensional para excongresistas y exmagistrados, sería votada a favor.

Corte Constitucional &#039;tumbará&#039; las pensiones millonarias

Corte Constitucional 'tumbará' las pensiones millonarias(Thot)

www.wradio.com.co pudo establecer que la ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt, que pretende revocar el régimen pensional para excongresistas y exmagistrados, sería votada a favor.

La decisión la tomarán los conjueces Manuel José Cepeda, Juan Carlos Henao, Fernando Álvarez, y Alejandro Vanegas

Se espera que la decisión la tome la el Alto Tribunal entre el martes 7 y el miércoles 8 de mayo.
 

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad