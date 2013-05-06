Corte Constitucional 'tumbará' las pensiones millonarias
La W pudo establecer que la ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt, que pretende revocar el régimen pensional para excongresistas y exmagistrados, sería votada a favor.
La decisión la tomarán los conjueces Manuel José Cepeda, Juan Carlos Henao, Fernando Álvarez, y Alejandro Vanegas
Se espera que la decisión la tome la el Alto Tribunal entre el martes 7 y el miércoles 8 de mayo.
