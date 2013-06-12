Corficolombiana defiende adquisición de tierras en los llanos Orientales
Según las directivas de la compañía, no hubo irregularidades y se hizo una consulta previa a adquirir terrenos en esa región del país.
José Elías Melo, presidente de Corficolombiana
, dijo en
que la adquisición de tierras en los llanos Orientales por parte de la Organización Pajonales S.A se realizó como
“se compra cualquier activo”
.
Melo afirmó que hubo una consulta previa y una evaluación con un abogado antes de adquirir las hectáreas en el los llanos.
“Son adquisiciones normales como cualquier otra
(…) Hubo evaluación legal y se hizo como una compra de cualquier activo”, señaló el presidente de Corficolombiana.
Además, contó que en esas
4.157 hectáreas
en el Meta hacen parte de una hacienda de caucho.