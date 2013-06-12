Corficolombiana defiende adquisición de tierras en los llanos Orientales

José Elías Melo, presidente de Corficolombiana

, dijo en

que la adquisición de tierras en los llanos Orientales por parte de la Organización Pajonales S.A se realizó como

“se compra cualquier activo”

.









Melo afirmó que hubo una consulta previa y una evaluación con un abogado antes de adquirir las hectáreas en el los llanos.









“Son adquisiciones normales como cualquier otra

(…) Hubo evaluación legal y se hizo como una compra de cualquier activo”, señaló el presidente de Corficolombiana.









Además, contó que en esas

4.157 hectáreas

en el Meta hacen parte de una hacienda de caucho.







