Corficolombiana defiende adquisición de tierras en los llanos Orientales

Según las directivas de la compañía, no hubo irregularidades y se hizo una consulta previa a adquirir terrenos en esa región del país.

Foto: El Tiempo

Foto: El Tiempo(Thot)

José Elías Melo, presidente de Corficolombiana

, dijo en

 que la adquisición de tierras en los llanos Orientales por parte de la Organización Pajonales S.A se realizó como

“se compra cualquier activo”

.



Melo afirmó que hubo una consulta previa y una evaluación con un abogado antes de adquirir las hectáreas en el los llanos.



“Son adquisiciones normales como cualquier otra

(…) Hubo evaluación legal y se hizo como una compra de cualquier activo”, señaló el presidente de Corficolombiana.



Además, contó que en esas

4.157 hectáreas

en el Meta hacen parte de una hacienda de caucho.



