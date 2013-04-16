Consulado de Colombia de Boston dijo que hasta el momento no hay colombianos heridos

El Consulado de Colombia en Boston confirmó que no tiene reporte de connacionales heridos tras la explosión, ocurrida esta tarde en la capital del Estado de Massachusetts (Estados Unidos).



Las autoridades de Boston cerraron durante 24 horas la zona en la que se produjo la explosión. Por lo tanto, el Consulado de Colombia, por encontrarse en la zona, no abrirá sus puertas al público este martes 16 abril. Como plan de contingencia, la cónsul de Colombia, Mónica Julieta Pinzón, tiene a disposición de los connacionales la línea (1) 857 246 28 79 para los colombianos que puedan necesitar ayuda puedan comunicarse con la representación del país en Massachusetts.



El Consulado de Colombia en Boston, que ha estado en contacto permanente con las autoridades americanas para recibir información sobre los connacionales, informa que la línea de emergencia, de las autoridades de la ciudad norteamericana, para la búsqueda de personas es 617 635 45 00.



