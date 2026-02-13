Consejo de Estado tumba la elección de Oneida Pinto

La Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección de la gobernadora de la Guajira, Oneida Pinto, al aceptar una demanda del ciudadano Emilio Arrieta Monterrosa, quien consideró que se encontraba inhabilitada por haber ejercido como alcaldesa de Albania, y no haber esperado 12 meses para inscribirse a una nueva elección, pues se inscribió a los 11 meses de haber renunciado.



Arrieta Monterrosa argumentó que un artículo de la Ley 617 del 2000 indica que hay una incompatibilidad en su caso, pues un alcalde municipal debe esperar 12meses para inscribirse a un nuevo cargo de elección popular.

«Ocurre que la demandada fue elegida como alcaldesa del municipio de Albania (La Guajira) para el período 2012-2015 y ocupó tal dignidad hasta el 21 de julio de 2014, fecha en la que le fue aceptada la renuncia presentada. Pese a lo anterior, la señora Pinto Pérez el 25 de junio de 2015 se inscribió como candidata a la gobernación de La Guajira para las recientes elecciones territoriales de 2015. Entonces, como entre las dos fechas transcurrieron menos de los 12 meses que exigen los artículos 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000, en consonancia con la modificación de la Ley 1475 de 2011, se imponía a la Sala Electoral de esta Corporación anular la elección de la demandada al cargo de gobernadora de La Guajira», dijo el Consejo de Estado.

La providencia, que constituye Sentencia de Unificación, genera una nueva jurisprudencia en relación con la definición del extremo temporal inicial de la incompatibilidad prevista, para alcaldes y gobernadores.