Consejo de Estado decidirá el período del Fiscal General

El Consejo de Estado deberá decidir este martes 16 de abril el periodo de Eduardo Montealegre como Fiscal General de la Nación.

Los magistrados determinarán si Montealegre estará en el cago hasta el 2016 o tan solo el tiempo que le restaba a Vivian Morales para cumplir con su periodo.

 

