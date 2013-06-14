Congreso colombiano no aceptará modificar límites marítimos del país: Roy Barreras

El presidente del Senado, Roy Barreras, reiteró que el Congreso colombiano no aceptará modificar los límites marítimos del país.



"La presencia de una juez de nacionalidad china que no sólo no se declaró impedida sino que no admitió al Alto Tribunal la motivaciones comerciales que estarían detrás del fallo contra Colombia, hacen aún más evidente la necesidad de rechazar dicho fallo y reiterar la soberanía colombiana sobre todo nuestro territorio terrestre y marítimo, tal y como ha estado desde antes del día 19 de noviembre del 2012”, indicó.



Igualmente, resaltó que lo que le corresponde al Congreso colombiano es acompañar al Gobierno Nacional en la inmediata solicitud de revisión de dicho fallo ante los nuevos hechos conocidos por la opinión nacional e internacional y esperar la llegada de un nuevo tratado entre Colombia y Nicaragua, si los gobiernos de las dos naciones así lo consideran.



"Invitaremos además a los Congresos de los países hermanos de América Latina incluyendo el de la hermana república de Nicaragua, a examinar en profundidad las consecuencias geopolíticas de la decisión de la segunda potencia económica militar mundial, República Popular de China, de quebrar el mapa americano justo por la mitad de Centroamérica”, puntualizó.



Finalmente, Barreras informó además que se constituyó una comisión integrada por los seis senadores que asisten a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para que estudien el informe Volterra y las consecuencias del acuerdo entre China y Nicaragua para rendir un informe a la Plenaria del Senado la próxima semana.